Magic USDC Generator (MUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0002232 Laveste pris $ 0.0000037 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -37.53%

Magic USDC Generator (MUG) sanntidsprisen er $0.00000461. I løpet av de siste 24 timene har MUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUG er $ 0.0002232, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -37.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magic USDC Generator (MUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.40K Opplagsforsyning 942.29M Total forsyning 954,967,774.8473579

Nåværende markedsverdi på Magic USDC Generator er $ 4.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUG er 942.29M, med en total tilgang på 954967774.8473579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.40K.