Magic Money Computers (MMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Magic Money Computers (MMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Magic Money Computers (MMC) Informasjon The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print Offisiell nettside: https://magicmoneycomputers.io Kjøp MMC nå!

Magic Money Computers (MMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magic Money Computers (MMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.28K $ 40.28K $ 40.28K Total forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Sirkulerende forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.28K $ 40.28K $ 40.28K All-time high: $ 0.00145573 $ 0.00145573 $ 0.00145573 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Magic Money Computers (MMC) pris

Magic Money Computers (MMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magic Money Computers (MMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMCs tokenomics, kan du utforske MMC tokenets livepris!

MMC prisforutsigelse Vil du vite hvor MMC kan være på vei? Vår MMC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MMC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!