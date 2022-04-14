Magaverse (MVRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Magaverse (MVRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Magaverse (MVRS) Informasjon MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Offisiell nettside: https://mvrs.wtf Kjøp MVRS nå!

Magaverse (MVRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Magaverse (MVRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 99.54K Total forsyning: $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 999.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.54K All-time high: $ 0.082133 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Magaverse (MVRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Magaverse (MVRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MVRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MVRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVRSs tokenomics, kan du utforske MVRS tokenets livepris!

MVRS prisforutsigelse Vil du vite hvor MVRS kan være på vei? Vår MVRS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MVRS tokenets prisforutsigelse nå!

