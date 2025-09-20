Magaverse (MVRS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.082133$ 0.082133 $ 0.082133 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -2.60% Prisendring (7D) -6.07% Prisendring (7D) -6.07%

Magaverse (MVRS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MVRS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVRS er $ 0.082133, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVRS endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magaverse (MVRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.17K$ 107.17K $ 107.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.17K$ 107.17K $ 107.17K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,649,832.608435 999,649,832.608435 999,649,832.608435

Nåværende markedsverdi på Magaverse er $ 107.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVRS er 999.65M, med en total tilgang på 999649832.608435. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.17K.