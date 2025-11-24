Magallaneer pris i dag

Sanntids Magallaneer (MAGAL) pris i dag er $ 0.00013297, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende MAGAL til USD konverteringssats er $ 0.00013297 per MAGAL.

Magallaneer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 133,835, med en sirkulerende forsyning på 999.73M MAGAL. I løpet av de siste 24 timene MAGAL har den blitt handlet mellom $ 0.00013162(laveste) og $ 0.00013912 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00114614, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003144.

Kortsiktig har MAGAL beveget seg -0.44% i løpet av den siste timen og -30.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Magallaneer (MAGAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 133.84K$ 133.84K $ 133.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 133.84K$ 133.84K $ 133.84K Opplagsforsyning 999.73M 999.73M 999.73M Total forsyning 999,734,728.371113 999,734,728.371113 999,734,728.371113

Nåværende markedsverdi på Magallaneer er $ 133.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAGAL er 999.73M, med en total tilgang på 999734728.371113. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 133.84K.