MAGA VP pris i dag

Sanntids MAGA VP (MVP) pris i dag er $ 0.00134475, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende MVP til USD konverteringssats er $ 0.00134475 per MVP.

MAGA VP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 60,834, med en sirkulerende forsyning på 45.25M MVP. I løpet av de siste 24 timene MVP har den blitt handlet mellom $ 0.00132774(laveste) og $ 0.00138356 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.709196, mens tidenes laveste notering var $ 0.0012987.

Kortsiktig har MVP beveget seg +1.13% i løpet av den siste timen og -5.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MAGA VP (MVP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.83K$ 60.83K $ 60.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.85K$ 63.85K $ 63.85K Opplagsforsyning 45.25M 45.25M 45.25M Total forsyning 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

