MAGA SHIBA (MAGASHIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAGA SHIBA (MAGASHIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

MAGA SHIBA (MAGASHIB) Informasjon Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB! Offisiell nettside: https://magashib.fun Kjøp MAGASHIB nå!

MAGA SHIBA (MAGASHIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAGA SHIBA (MAGASHIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.13K $ 62.13K $ 62.13K Total forsyning: $ 42,068.92T $ 42,068.92T $ 42,068.92T Sirkulerende forsyning: $ 42,068.92T $ 42,068.92T $ 42,068.92T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.13K $ 62.13K $ 62.13K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MAGA SHIBA (MAGASHIB) pris

MAGA SHIBA (MAGASHIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAGA SHIBA (MAGASHIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGASHIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGASHIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGASHIBs tokenomics, kan du utforske MAGASHIB tokenets livepris!

