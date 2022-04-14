MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAGA PEPE (MAGAPEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Informasjon 🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀 Offisiell nettside: https://magapepe.vip Kjøp MAGAPEPE nå!

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAGA PEPE (MAGAPEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 90.98K $ 90.98K $ 90.98K Total forsyning: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T Sirkulerende forsyning: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.98K $ 90.98K $ 90.98K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MAGA PEPE (MAGAPEPE) pris

MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAGA PEPE (MAGAPEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGAPEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGAPEPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGAPEPEs tokenomics, kan du utforske MAGAPEPE tokenets livepris!

MAGAPEPE prisforutsigelse Vil du vite hvor MAGAPEPE kan være på vei? Vår MAGAPEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAGAPEPE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!