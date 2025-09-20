Dagens MAGA PEPE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MAGAPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAGAPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MAGA PEPE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MAGAPEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAGAPEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MAGAPEPE

MAGAPEPE Prisinformasjon

MAGAPEPE Offisiell nettside

MAGAPEPE tokenomics

MAGAPEPE Prisprognose

MAGA PEPE Logo

MAGA PEPE Pris (MAGAPEPE)

Ikke oppført

1 MAGAPEPE til USD livepris:

--
----
-2.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MAGA PEPE (MAGAPEPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:25:33 (UTC+8)

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-2.12%

-6.41%

-6.41%

MAGA PEPE (MAGAPEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAGAPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAGAPEPE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAGAPEPE endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.12% over 24 timer og -6.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Markedsinformasjon

$ 98.35K
$ 98.35K$ 98.35K

--
----

$ 98.35K
$ 98.35K$ 98.35K

42,069.00T
42,069.00T 42,069.00T

4.2069e+16
4.2069e+16 4.2069e+16

Nåværende markedsverdi på MAGA PEPE er $ 98.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAGAPEPE er 42,069.00T, med en total tilgang på 4.2069e+16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.35K.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MAGA PEPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MAGA PEPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MAGA PEPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MAGA PEPE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.12%
30 dager$ 0+12.14%
60 dager$ 0+1.76%
90 dager$ 0--

Hva er MAGA PEPE (MAGAPEPE)

🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Ressurs

Offisiell nettside

MAGA PEPE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MAGA PEPE (MAGAPEPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MAGA PEPE (MAGAPEPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MAGA PEPE.

Sjekk MAGA PEPEprisprognosen nå!

MAGAPEPE til lokale valutaer

MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MAGA PEPE (MAGAPEPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAGAPEPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MAGA PEPE (MAGAPEPE)

Hvor mye er MAGA PEPE (MAGAPEPE) verdt i dag?
Live MAGAPEPE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAGAPEPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAGAPEPE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MAGA PEPE?
Markedsverdien for MAGAPEPE er $ 98.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAGAPEPE?
Den sirkulerende forsyningen av MAGAPEPE er 42,069.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAGAPEPE ?
MAGAPEPE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAGAPEPE?
MAGAPEPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MAGAPEPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAGAPEPE er -- USD.
Vil MAGAPEPE gå høyere i år?
MAGAPEPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAGAPEPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:25:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.