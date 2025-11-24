Hva er MAGA

MAGA Hat (MAGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAGA Hat (MAGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAGA Hat (MAGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAGA Hat (MAGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Total forsyning: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Sirkulerende forsyning: $ 410.29B $ 410.29B $ 410.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M All-time high: $ 0.00073793 $ 0.00073793 $ 0.00073793 All-Time Low: $ 0.00000286 $ 0.00000286 $ 0.00000286 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MAGA Hat (MAGA) pris Kjøp MAGA nå!

MAGA Hat (MAGA) Informasjon Offisiell nettside: https://maga-hat.vip/

MAGA Hat (MAGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAGA Hat (MAGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGAs tokenomics, kan du utforske MAGA tokenets livepris!

MAGA prisforutsigelse Vil du vite hvor MAGA kan være på vei? Vår MAGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAGA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!