Dagens MAGA DOGE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MAGADOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAGADOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MAGADOGE

MAGADOGE Prisinformasjon

MAGADOGE Offisiell nettside

MAGADOGE tokenomics

MAGADOGE Prisprognose

MAGA DOGE Logo

MAGA DOGE Pris (MAGADOGE)

Ikke oppført

1 MAGADOGE til USD livepris:

--
----
-1.90%1D
mexc
USD
MAGA DOGE (MAGADOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:25:23 (UTC+8)

MAGA DOGE (MAGADOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-1.95%

-1.26%

-1.26%

MAGA DOGE (MAGADOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAGADOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAGADOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAGADOGE endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.95% over 24 timer og -1.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAGA DOGE (MAGADOGE) Markedsinformasjon

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

--
----

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

42,068.94T
42,068.94T 42,068.94T

4.206894268487709e+16
4.206894268487709e+16 4.206894268487709e+16

Nåværende markedsverdi på MAGA DOGE er $ 55.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAGADOGE er 42,068.94T, med en total tilgang på 4.206894268487709e+16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.10K.

MAGA DOGE (MAGADOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MAGA DOGE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MAGA DOGE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MAGA DOGE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MAGA DOGE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.95%
30 dager$ 0-4.98%
60 dager$ 0-37.10%
90 dager$ 0--

Hva er MAGA DOGE (MAGADOGE)

At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MAGA DOGE (MAGADOGE) Ressurs

Offisiell nettside

MAGA DOGE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MAGA DOGE (MAGADOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MAGA DOGE (MAGADOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MAGA DOGE.

Sjekk MAGA DOGEprisprognosen nå!

MAGADOGE til lokale valutaer

MAGA DOGE (MAGADOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MAGA DOGE (MAGADOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAGADOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MAGA DOGE (MAGADOGE)

Hvor mye er MAGA DOGE (MAGADOGE) verdt i dag?
Live MAGADOGE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAGADOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAGADOGE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MAGA DOGE?
Markedsverdien for MAGADOGE er $ 55.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAGADOGE?
Den sirkulerende forsyningen av MAGADOGE er 42,068.94T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAGADOGE ?
MAGADOGE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAGADOGE?
MAGADOGE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MAGADOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAGADOGE er -- USD.
Vil MAGADOGE gå høyere i år?
MAGADOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAGADOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:25:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.