MAFIA AI by Virtuals pris i dag

Sanntids MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) pris i dag er $ 0.000081, med en 3.36% endring de siste 24 timene. Nåværende MAFIA til USD konverteringssats er $ 0.000081 per MAFIA.

MAFIA AI by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 40,540, med en sirkulerende forsyning på 500.00M MAFIA. I løpet av de siste 24 timene MAFIA har den blitt handlet mellom $ 0.00007755(laveste) og $ 0.00008421 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00032125, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005047.

Kortsiktig har MAFIA beveget seg +1.30% i løpet av den siste timen og -19.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.08K$ 81.08K $ 81.08K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

