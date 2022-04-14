Mad Meerkat Optimizer (MMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mad Meerkat Optimizer (MMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Informasjon MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Offisiell nettside: https://vaults.mm.finance/vault Kjøp MMO nå!

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mad Meerkat Optimizer (MMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 128.76K $ 128.76K $ 128.76K Total forsyning: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Sirkulerende forsyning: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.32K $ 129.32K $ 129.32K All-time high: $ 17.41 $ 17.41 $ 17.41 All-Time Low: $ 0.00964444 $ 0.00964444 $ 0.00964444 Nåværende pris: $ 0.02682927 $ 0.02682927 $ 0.02682927 Lær mer om Mad Meerkat Optimizer (MMO) pris

Mad Meerkat Optimizer (MMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mad Meerkat Optimizer (MMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMOs tokenomics, kan du utforske MMO tokenets livepris!

