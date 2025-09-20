Mad Meerkat Optimizer (MMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02955578 $ 0.02955578 $ 0.02955578 24 timer lav $ 0.03027874 $ 0.03027874 $ 0.03027874 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02955578$ 0.02955578 $ 0.02955578 24 timer høy $ 0.03027874$ 0.03027874 $ 0.03027874 All Time High $ 17.41$ 17.41 $ 17.41 Laveste pris $ 0.00964444$ 0.00964444 $ 0.00964444 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.26% Prisendring (7D) -7.35% Prisendring (7D) -7.35%

Mad Meerkat Optimizer (MMO) sanntidsprisen er $0.03019786. I løpet av de siste 24 timene har MMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02955578 og et toppnivå på $ 0.03027874, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMO er $ 17.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.00964444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.26% over 24 timer og -7.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 144.93K$ 144.93K $ 144.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 145.56K$ 145.56K $ 145.56K Opplagsforsyning 4.80M 4.80M 4.80M Total forsyning 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429 4,820,128.939722429

Nåværende markedsverdi på Mad Meerkat Optimizer er $ 144.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMO er 4.80M, med en total tilgang på 4820128.939722429. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.56K.