Mad Bears Club (MBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04654887 $ 0.04654887 $ 0.04654887 24 timer lav $ 0.04812647 $ 0.04812647 $ 0.04812647 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04654887$ 0.04654887 $ 0.04654887 24 timer høy $ 0.04812647$ 0.04812647 $ 0.04812647 All Time High $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 Laveste pris $ 0.03617423$ 0.03617423 $ 0.03617423 Prisendring (1H) -0.56% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) -15.79% Prisendring (7D) -15.79%

Mad Bears Club (MBC) sanntidsprisen er $0.04662158. I løpet av de siste 24 timene har MBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04654887 og et toppnivå på $ 0.04812647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBC er $ 2.54, mens den rekordlave prisen er $ 0.03617423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBC endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og -15.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mad Bears Club (MBC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.19K$ 4.19K $ 4.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.19K$ 4.19K $ 4.19K Opplagsforsyning 89.90K 89.90K 89.90K Total forsyning 89,898.418132097 89,898.418132097 89,898.418132097

Nåværende markedsverdi på Mad Bears Club er $ 4.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBC er 89.90K, med en total tilgang på 89898.418132097. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.19K.