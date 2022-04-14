MacaronSwap (MCRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MacaronSwap (MCRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MacaronSwap (MCRN) Informasjon Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Offisiell nettside: https://macaronswap.finance/ Kjøp MCRN nå!

MacaronSwap (MCRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MacaronSwap (MCRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.67K $ 7.67K $ 7.67K Total forsyning: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Sirkulerende forsyning: $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.76K $ 75.76K $ 75.76K All-time high: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 All-Time Low: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Nåværende pris: $ 0.00930743 $ 0.00930743 $ 0.00930743 Lær mer om MacaronSwap (MCRN) pris

MacaronSwap (MCRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MacaronSwap (MCRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCRNs tokenomics, kan du utforske MCRN tokenets livepris!

