MacaronSwap (MCRN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00930485 24 timer lav $ 0.01255349 24 timer høy All Time High $ 10.39 Laveste pris $ 0.00794412 Prisendring (1H) +8.71% Prisendring (1D) +32.65% Prisendring (7D) +41.48%

MacaronSwap (MCRN) sanntidsprisen er $0.0125261. I løpet av de siste 24 timene har MCRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00930485 og et toppnivå på $ 0.01255349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCRN er $ 10.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.00794412.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCRN endret seg med +8.71% i løpet av den siste timen, +32.65% over 24 timer og +41.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MacaronSwap (MCRN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.70K Opplagsforsyning 824.46K Total forsyning 8,118,829.103891768

Nåværende markedsverdi på MacaronSwap er $ 10.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MCRN er 824.46K, med en total tilgang på 8118829.103891768. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.70K.