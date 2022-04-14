M3M3 (M3M3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i M3M3 (M3M3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

M3M3 (M3M3) Informasjon Offisiell nettside: https://m3m3.meteora.ag/ Kjøp M3M3 nå!

M3M3 (M3M3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for M3M3 (M3M3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M All-time high: $ 0.186647 $ 0.186647 $ 0.186647 All-Time Low: $ 0.00182917 $ 0.00182917 $ 0.00182917 Nåværende pris: $ 0.00217765 $ 0.00217765 $ 0.00217765 Lær mer om M3M3 (M3M3) pris

M3M3 (M3M3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak M3M3 (M3M3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet M3M3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange M3M3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår M3M3s tokenomics, kan du utforske M3M3 tokenets livepris!

