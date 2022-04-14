Lyra Finance (LYRA) tokenomics
Lyra Finance (LYRA) Informasjon
Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol.
LYRA is the native utility token that is used for:
- Depositing in the security module to backstop the protocol.
- Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
- Trader and LP incentives.
Lyra Finance (LYRA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lyra Finance (LYRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Lyra Finance (LYRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Lyra Finance (LYRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet LYRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange LYRA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår LYRAs tokenomics, kan du utforske LYRA tokenets livepris!
LYRA prisforutsigelse
Vil du vite hvor LYRA kan være på vei? Vår LYRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.