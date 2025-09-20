Dagens Lyra Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LYRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lyra Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LYRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LYRA

LYRA Prisinformasjon

LYRA Offisiell nettside

LYRA tokenomics

LYRA Prisprognose

Lyra Finance Pris (LYRA)

Ikke oppført

1 LYRA til USD livepris:

$0.00041394
$0.00041394$0.00041394
-3.80%1D
USD
Lyra Finance (LYRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:27:30 (UTC+8)

Lyra Finance (LYRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.677963
$ 0.677963$ 0.677963

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-3.86%

-2.91%

-2.91%

Lyra Finance (LYRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LYRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYRA er $ 0.677963, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYRA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.86% over 24 timer og -2.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lyra Finance (LYRA) Markedsinformasjon

$ 258.14K
$ 258.14K$ 258.14K

--
----

$ 413.94K
$ 413.94K$ 413.94K

623.63M
623.63M 623.63M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lyra Finance er $ 258.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYRA er 623.63M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 413.94K.

Lyra Finance (LYRA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lyra Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lyra Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lyra Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lyra Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.86%
30 dager$ 0+0.41%
60 dager$ 0+2.23%
90 dager$ 0--

Hva er Lyra Finance (LYRA)

Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.

Lyra Finance (LYRA) Ressurs

Offisiell nettside

Lyra Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lyra Finance (LYRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lyra Finance (LYRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lyra Finance.

Sjekk Lyra Financeprisprognosen nå!

LYRA til lokale valutaer

Lyra Finance (LYRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lyra Finance (LYRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LYRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lyra Finance (LYRA)

Hvor mye er Lyra Finance (LYRA) verdt i dag?
Live LYRA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LYRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LYRA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lyra Finance?
Markedsverdien for LYRA er $ 258.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LYRA?
Den sirkulerende forsyningen av LYRA er 623.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLYRA ?
LYRA oppnådde en ATH-pris på 0.677963 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LYRA?
LYRA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LYRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LYRA er -- USD.
Vil LYRA gå høyere i år?
LYRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LYRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:27:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.