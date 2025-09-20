Lyra Finance (LYRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.677963$ 0.677963 $ 0.677963 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -3.86% Prisendring (7D) -2.91% Prisendring (7D) -2.91%

Lyra Finance (LYRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LYRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYRA er $ 0.677963, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYRA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.86% over 24 timer og -2.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lyra Finance (LYRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 258.14K$ 258.14K $ 258.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 413.94K$ 413.94K $ 413.94K Opplagsforsyning 623.63M 623.63M 623.63M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lyra Finance er $ 258.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYRA er 623.63M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 413.94K.