Lynk Coin (LYNK) Informasjon $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Offisiell nettside: https://holdlynk.xyz Kjøp LYNK nå!

Lynk Coin (LYNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lynk Coin (LYNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M All-time high: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 All-Time Low: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 Nåværende pris: $ 0.00582743 $ 0.00582743 $ 0.00582743 Lær mer om Lynk Coin (LYNK) pris

Lynk Coin (LYNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lynk Coin (LYNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LYNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LYNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LYNKs tokenomics, kan du utforske LYNK tokenets livepris!

