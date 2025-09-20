Dagens Lynk Coin livepris er 0.0062502 USD. Spor prisoppdateringer for LYNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lynk Coin livepris er 0.0062502 USD. Spor prisoppdateringer for LYNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LYNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lynk Coin Logo

Lynk Coin Pris (LYNK)

Ikke oppført

1 LYNK til USD livepris:

$0.00628083
$0.00628083$0.00628083
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
Lynk Coin (LYNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:50:52 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00610605
$ 0.00610605$ 0.00610605
24 timer lav
$ 0.00634941
$ 0.00634941$ 0.00634941
24 timer høy

$ 0.00610605
$ 0.00610605$ 0.00610605

$ 0.00634941
$ 0.00634941$ 0.00634941

$ 0.069168
$ 0.069168$ 0.069168

$ 0.00343536
$ 0.00343536$ 0.00343536

+0.26%

-0.93%

+0.87%

+0.87%

Lynk Coin (LYNK) sanntidsprisen er $0.0062502. I løpet av de siste 24 timene har LYNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00610605 og et toppnivå på $ 0.00634941, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYNK er $ 0.069168, mens den rekordlave prisen er $ 0.00343536.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYNK endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.93% over 24 timer og +0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lynk Coin (LYNK) Markedsinformasjon

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

233.46M
233.46M 233.46M

999,890,923.061795
999,890,923.061795 999,890,923.061795

Nåværende markedsverdi på Lynk Coin er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYNK er 233.46M, med en total tilgang på 999890923.061795. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.28M.

Lynk Coin (LYNK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lynk Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lynk Coin til USD ble $ +0.0019338493.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lynk Coin til USD ble $ +0.0024490046.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lynk Coin til USD ble $ +0.002390814601781483.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.93%
30 dager$ +0.0019338493+30.94%
60 dager$ +0.0024490046+39.18%
90 dager$ +0.002390814601781483+61.95%

Hva er Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lynk Coin (LYNK) Ressurs

Offisiell nettside

Lynk Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lynk Coin (LYNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lynk Coin (LYNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lynk Coin.

Sjekk Lynk Coinprisprognosen nå!

LYNK til lokale valutaer

Lynk Coin (LYNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lynk Coin (LYNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LYNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lynk Coin (LYNK)

Hvor mye er Lynk Coin (LYNK) verdt i dag?
Live LYNK prisen i USD er 0.0062502 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LYNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LYNK til USD er $ 0.0062502. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lynk Coin?
Markedsverdien for LYNK er $ 1.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LYNK?
Den sirkulerende forsyningen av LYNK er 233.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLYNK ?
LYNK oppnådde en ATH-pris på 0.069168 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LYNK?
LYNK så en ATL-pris på 0.00343536 USD.
Hva er handelsvolumet til LYNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LYNK er -- USD.
Vil LYNK gå høyere i år?
LYNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LYNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:50:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.