Lynk Coin (LYNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00610605 24 timer høy $ 0.00634941 All Time High $ 0.069168 Laveste pris $ 0.00343536 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) -0.93% Prisendring (7D) +0.87%

Lynk Coin (LYNK) sanntidsprisen er $0.0062502. I løpet av de siste 24 timene har LYNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00610605 og et toppnivå på $ 0.00634941, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYNK er $ 0.069168, mens den rekordlave prisen er $ 0.00343536.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYNK endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.93% over 24 timer og +0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lynk Coin (LYNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.47M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.28M Opplagsforsyning 233.46M Total forsyning 999,890,923.061795

Nåværende markedsverdi på Lynk Coin er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYNK er 233.46M, med en total tilgang på 999890923.061795. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.28M.