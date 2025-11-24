Lympo Market pris i dag

Sanntids Lympo Market (LMT) pris i dag er $ 0.00034013, med en 1.01% endring de siste 24 timene. Nåværende LMT til USD konverteringssats er $ 0.00034013 per LMT.

Lympo Market rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 52,806, med en sirkulerende forsyning på 155.25M LMT. I løpet av de siste 24 timene LMT har den blitt handlet mellom $ 0.00033621(laveste) og $ 0.00034178 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.76, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009641.

Kortsiktig har LMT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -20.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lympo Market (LMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.81K$ 52.81K $ 52.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 425.17K$ 425.17K $ 425.17K Opplagsforsyning 155.25M 155.25M 155.25M Total forsyning 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lympo Market er $ 52.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMT er 155.25M, med en total tilgang på 1250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 425.17K.