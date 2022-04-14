LushAI (LUSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LushAI (LUSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LushAI (LUSH) Informasjon Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Offisiell nettside: https://lushai.net/ Teknisk dokument: https://lushai.gitbook.io/lushai/

LushAI (LUSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LushAI (LUSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Total forsyning: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Sirkulerende forsyning: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.22M $ 18.22M $ 18.22M All-time high: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 All-Time Low: $ 0.0003098 $ 0.0003098 $ 0.0003098 Nåværende pris: $ 0.0008965 $ 0.0008965 $ 0.0008965

LushAI (LUSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LushAI (LUSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUSHs tokenomics, kan du utforske LUSH tokenets livepris!

