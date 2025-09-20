LushAI (LUSH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00102578 $ 0.00102578 $ 0.00102578 24 timer lav $ 0.0010781 $ 0.0010781 $ 0.0010781 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00102578$ 0.00102578 $ 0.00102578 24 timer høy $ 0.0010781$ 0.0010781 $ 0.0010781 All Time High $ 0.00512327$ 0.00512327 $ 0.00512327 Laveste pris $ 0.0003098$ 0.0003098 $ 0.0003098 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -4.67% Prisendring (7D) -20.29% Prisendring (7D) -20.29%

LushAI (LUSH) sanntidsprisen er $0.00102766. I løpet av de siste 24 timene har LUSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102578 og et toppnivå på $ 0.0010781, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUSH er $ 0.00512327, mens den rekordlave prisen er $ 0.0003098.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUSH endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -4.67% over 24 timer og -20.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LushAI (LUSH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M Opplagsforsyning 6.04B 6.04B 6.04B Total forsyning 19,660,584,819.01 19,660,584,819.01 19,660,584,819.01

Nåværende markedsverdi på LushAI er $ 6.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUSH er 6.04B, med en total tilgang på 19660584819.01. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.19M.