Luntra Infrastructure pris i dag

Sanntids Luntra Infrastructure ($LUNTRA) pris i dag er $ 0.00001185, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $LUNTRA til USD konverteringssats er $ 0.00001185 per $LUNTRA.

Luntra Infrastructure rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,715.41, med en sirkulerende forsyning på 820.00M $LUNTRA. I løpet av de siste 24 timene $LUNTRA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00372154, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001162.

Kortsiktig har $LUNTRA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -15.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Opplagsforsyning 820.00M 820.00M 820.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Luntra Infrastructure er $ 9.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $LUNTRA er 820.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.85K.