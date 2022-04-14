LunarCrush (LUNR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LunarCrush (LUNR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LunarCrush (LUNR) Informasjon $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Offisiell nettside: https://lunarcrush.com/earn Teknisk dokument: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf

LunarCrush (LUNR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LunarCrush (LUNR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K All-time high: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 All-Time Low: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Nåværende pris: $ 0.00235278 $ 0.00235278 $ 0.00235278

LunarCrush (LUNR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LunarCrush (LUNR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUNR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUNR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

LUNR prisforutsigelse Vil du vite hvor LUNR kan være på vei? Vår LUNR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

