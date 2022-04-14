LunarCrush (LUNR) tokenomics

LunarCrush (LUNR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i LunarCrush (LUNR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

LunarCrush (LUNR) Informasjon

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn.

Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen.

LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands.

Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

Offisiell nettside:
https://lunarcrush.com/earn
Teknisk dokument:
https://lunarcrush.com/litepaper.pdf

LunarCrush (LUNR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LunarCrush (LUNR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 352.92K
$ 352.92K$ 352.92K
Total forsyning:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 352.92K
$ 352.92K$ 352.92K
All-time high:
$ 13.96
$ 13.96$ 13.96
All-Time Low:
$ 0.00194135
$ 0.00194135$ 0.00194135
Nåværende pris:
$ 0.00235278
$ 0.00235278$ 0.00235278

LunarCrush (LUNR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak LunarCrush (LUNR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LUNR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LUNR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LUNRs tokenomics, kan du utforske LUNR tokenets livepris!

LUNR prisforutsigelse

Vil du vite hvor LUNR kan være på vei? Vår LUNR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.