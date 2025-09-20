LunarCrush (LUNR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00215025 24 timer høy $ 0.00239934 All Time High $ 13.96 Laveste pris $ 0.00194135 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -9.16% Prisendring (7D) -1.42%

LunarCrush (LUNR) sanntidsprisen er $0.00217498. I løpet av de siste 24 timene har LUNR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00215025 og et toppnivå på $ 0.00239934, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUNR er $ 13.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00194135.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUNR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -9.16% over 24 timer og -1.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LunarCrush (LUNR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 325.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 325.90K Opplagsforsyning 150.00M Total forsyning 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LunarCrush er $ 325.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUNR er 150.00M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 325.90K.