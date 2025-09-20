Dagens LunarCrush livepris er 0.00217498 USD. Spor prisoppdateringer for LUNR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LunarCrush livepris er 0.00217498 USD. Spor prisoppdateringer for LUNR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LUNR

LUNR Prisinformasjon

LUNR teknisk dokument

LUNR Offisiell nettside

LUNR tokenomics

LUNR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

LunarCrush Logo

LunarCrush Pris (LUNR)

Ikke oppført

1 LUNR til USD livepris:

$0.00217498
$0.00217498$0.00217498
-9.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
LunarCrush (LUNR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:11:02 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00215025
$ 0.00215025$ 0.00215025
24 timer lav
$ 0.00239934
$ 0.00239934$ 0.00239934
24 timer høy

$ 0.00215025
$ 0.00215025$ 0.00215025

$ 0.00239934
$ 0.00239934$ 0.00239934

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

$ 0.00194135
$ 0.00194135$ 0.00194135

-0.04%

-9.16%

-1.42%

-1.42%

LunarCrush (LUNR) sanntidsprisen er $0.00217498. I løpet av de siste 24 timene har LUNR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00215025 og et toppnivå på $ 0.00239934, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUNR er $ 13.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00194135.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUNR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -9.16% over 24 timer og -1.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LunarCrush (LUNR) Markedsinformasjon

$ 325.90K
$ 325.90K$ 325.90K

--
----

$ 325.90K
$ 325.90K$ 325.90K

150.00M
150.00M 150.00M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LunarCrush er $ 325.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUNR er 150.00M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 325.90K.

LunarCrush (LUNR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LunarCrush til USD ble $ -0.000219404424055001.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LunarCrush til USD ble $ -0.0006277024.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LunarCrush til USD ble $ -0.0007103930.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LunarCrush til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000219404424055001-9.16%
30 dager$ -0.0006277024-28.86%
60 dager$ -0.0007103930-32.66%
90 dager$ 0--

Hva er LunarCrush (LUNR)

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LunarCrush (LUNR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

LunarCrush Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LunarCrush (LUNR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LunarCrush (LUNR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LunarCrush.

Sjekk LunarCrushprisprognosen nå!

LUNR til lokale valutaer

LunarCrush (LUNR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LunarCrush (LUNR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUNR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LunarCrush (LUNR)

Hvor mye er LunarCrush (LUNR) verdt i dag?
Live LUNR prisen i USD er 0.00217498 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUNR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUNR til USD er $ 0.00217498. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LunarCrush?
Markedsverdien for LUNR er $ 325.90K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUNR?
Den sirkulerende forsyningen av LUNR er 150.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUNR ?
LUNR oppnådde en ATH-pris på 13.96 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUNR?
LUNR så en ATL-pris på 0.00194135 USD.
Hva er handelsvolumet til LUNR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUNR er -- USD.
Vil LUNR gå høyere i år?
LUNR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUNR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:11:02 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.