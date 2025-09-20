Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002533 24 timer høy $ 0.00002609 All Time High $ 0.0008829 Laveste pris $ 0.00001271 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -1.41%

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) sanntidsprisen er $0.00002576. I løpet av de siste 24 timene har SNAKE2025 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002533 og et toppnivå på $ 0.00002609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNAKE2025 er $ 0.0008829, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001271.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNAKE2025 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.57K Opplagsforsyning 992.66M Total forsyning 992,662,375.237955

Nåværende markedsverdi på Lunar Snake Coin er $ 25.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNAKE2025 er 992.66M, med en total tilgang på 992662375.237955. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.57K.