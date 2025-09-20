Lunar (LNR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00313287 24 timer høy $ 0.0031618 All Time High $ 0.092252 Laveste pris $ 0.00146407 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) +4.91%

Lunar (LNR) sanntidsprisen er $0.00314691. I løpet av de siste 24 timene har LNR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00313287 og et toppnivå på $ 0.0031618, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LNR er $ 0.092252, mens den rekordlave prisen er $ 0.00146407.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LNR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og +4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lunar (LNR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 251.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 314.69K Opplagsforsyning 79.99M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lunar er $ 251.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LNR er 79.99M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 314.69K.