Dagens Luna Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Luna Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LINU

LINU Prisinformasjon

LINU tokenomics

LINU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Luna Inu Logo

Luna Inu Pris (LINU)

Ikke oppført

1 LINU til USD livepris:

--
----
-2.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Luna Inu (LINU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:50:45 (UTC+8)

Luna Inu (LINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-2.42%

-8.10%

-8.10%

Luna Inu (LINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINU endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og -8.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Luna Inu (LINU) Markedsinformasjon

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

749.17T
749.17T 749.17T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på Luna Inu er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LINU er 749.17T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.47M.

Luna Inu (LINU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Luna Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Luna Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Luna Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Luna Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.42%
30 dager$ 0-6.33%
60 dager$ 0-9.99%
90 dager$ 0--

Hva er Luna Inu (LINU)

Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Luna Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Luna Inu (LINU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Luna Inu (LINU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Luna Inu.

Sjekk Luna Inuprisprognosen nå!

LINU til lokale valutaer

Luna Inu (LINU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Luna Inu (LINU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LINU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Luna Inu (LINU)

Hvor mye er Luna Inu (LINU) verdt i dag?
Live LINU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LINU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LINU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Luna Inu?
Markedsverdien for LINU er $ 1.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LINU?
Den sirkulerende forsyningen av LINU er 749.17T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLINU ?
LINU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LINU?
LINU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LINU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LINU er -- USD.
Vil LINU gå høyere i år?
LINU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LINU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:50:45 (UTC+8)

Luna Inu (LINU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.