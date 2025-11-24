Lumoz pris i dag

Sanntids Lumoz (MOZ) pris i dag er $ 0.00019401, med en 4.54% endring de siste 24 timene. Nåværende MOZ til USD konverteringssats er $ 0.00019401 per MOZ.

Lumoz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 280,761, med en sirkulerende forsyning på 1.45B MOZ. I løpet av de siste 24 timene MOZ har den blitt handlet mellom $ 0.00018559(laveste) og $ 0.00024598 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03642493, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014648.

Kortsiktig har MOZ beveget seg -0.86% i løpet av den siste timen og -25.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lumoz (MOZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.76K$ 280.76K $ 280.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Opplagsforsyning 1.45B 1.45B 1.45B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lumoz er $ 280.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOZ er 1.45B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.94M.