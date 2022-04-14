Lumos (LUMOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lumos (LUMOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lumos (LUMOS) Informasjon Lumos is a blockchain initiative on the Fantom network, designed as a memecoin to promote unity and enlightenment. Lumos launched with a unique Burn-to-Mint mechanism on WigoSwap, where users burn WIGO tokens to mint LUMOS tokens and stake them to earn rewards. With strict supply control and high security standards, Lumos integrates deeply into the Fantom ecosystem, offering high-yield farming pools and continuous engagement through innovative features and partnerships. Offisiell nettside: https://lumoscoin.com/

Lumos (LUMOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lumos (LUMOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 203.04K $ 203.04K $ 203.04K Total forsyning: $ 1.40T $ 1.40T $ 1.40T Sirkulerende forsyning: $ 1.17T $ 1.17T $ 1.17T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 242.15K $ 242.15K $ 242.15K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lumos (LUMOS) pris

Lumos (LUMOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lumos (LUMOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUMOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUMOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUMOSs tokenomics, kan du utforske LUMOS tokenets livepris!

LUMOS prisforutsigelse Vil du vite hvor LUMOS kan være på vei? Vår LUMOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

