Lumos (LUMOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00001045$ 0.00001045 $ 0.00001045 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.47% Prisendring (1D) -6.87% Prisendring (7D) -14.06% Prisendring (7D) -14.06%

Lumos (LUMOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LUMOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUMOS er $ 0.00001045, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUMOS endret seg med -1.47% i løpet av den siste timen, -6.87% over 24 timer og -14.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lumos (LUMOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 240.27K$ 240.27K $ 240.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 286.55K$ 286.55K $ 286.55K Opplagsforsyning 1.17T 1.17T 1.17T Total forsyning 1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0

Nåværende markedsverdi på Lumos er $ 240.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUMOS er 1.17T, med en total tilgang på 1396504875000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 286.55K.