Lumora (LMR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.27% Prisendring (7D) +6.27%

Lumora (LMR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LMR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LMR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LMR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lumora (LMR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,893,534.086261 999,893,534.086261 999,893,534.086261

Nåværende markedsverdi på Lumora er $ 19.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMR er 999.89M, med en total tilgang på 999893534.086261. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.96K.