LUMI ($LUMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LUMI ($LUMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

LUMI ($LUMI) Informasjon Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success. Offisiell nettside: https://lumiseesall.com/

LUMI ($LUMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LUMI ($LUMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K All-time high: $ 0.00070254 $ 0.00070254 $ 0.00070254 All-Time Low: $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LUMI ($LUMI) pris

LUMI ($LUMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LUMI ($LUMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $LUMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $LUMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $LUMIs tokenomics, kan du utforske $LUMI tokenets livepris!

$LUMI prisforutsigelse Vil du vite hvor $LUMI kan være på vei? Vår $LUMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

