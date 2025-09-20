Dagens LUMI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $LUMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $LUMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LUMI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $LUMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $LUMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LUMI Logo

LUMI Pris ($LUMI)

Ikke oppført

1 $LUMI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
LUMI ($LUMI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:42:34 (UTC+8)

LUMI ($LUMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.18%

+15.18%

LUMI ($LUMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $LUMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $LUMI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $LUMI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUMI ($LUMI) Markedsinformasjon

$ 16.07K
$ 16.07K$ 16.07K

--
----

$ 16.07K
$ 16.07K$ 16.07K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,463.6
999,991,463.6 999,991,463.6

Nåværende markedsverdi på LUMI er $ 16.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $LUMI er 999.99M, med en total tilgang på 999991463.6. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.07K.

LUMI ($LUMI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LUMI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LUMI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LUMI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LUMI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+26.15%
60 dager$ 0+27.91%
90 dager$ 0--

Hva er LUMI ($LUMI)

Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LUMI ($LUMI) Ressurs

Offisiell nettside

LUMI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LUMI ($LUMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LUMI ($LUMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LUMI.

Sjekk LUMIprisprognosen nå!

$LUMI til lokale valutaer

LUMI ($LUMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LUMI ($LUMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $LUMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LUMI ($LUMI)

Hvor mye er LUMI ($LUMI) verdt i dag?
Live $LUMI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $LUMI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $LUMI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LUMI?
Markedsverdien for $LUMI er $ 16.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $LUMI?
Den sirkulerende forsyningen av $LUMI er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$LUMI ?
$LUMI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $LUMI?
$LUMI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $LUMI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $LUMI er -- USD.
Vil $LUMI gå høyere i år?
$LUMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $LUMI prisprognosen for en mer grundig analyse.
LUMI ($LUMI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.