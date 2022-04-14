LULU (LULU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LULU (LULU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LULU (LULU) Informasjon Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy Offisiell nettside: https://luluchain.xyz Kjøp LULU nå!

Markedsverdi: $ 75.03K
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 11.03M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.80M
All-time high: $ 1.41
All-Time Low: $ 0.00549947
Nåværende pris: $ 0.00680217

LULU (LULU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LULU (LULU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LULU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LULU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LULUs tokenomics, kan du utforske LULU tokenets livepris!

LULU prisforutsigelse Vil du vite hvor LULU kan være på vei? Vår LULU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LULU tokenets prisforutsigelse nå!

