Lulu the Ostrich pris i dag

Sanntids Lulu the Ostrich (LULU) pris i dag er $ 0.00000978, med en 21.34% endring de siste 24 timene. Nåværende LULU til USD konverteringssats er $ 0.00000978 per LULU.

Lulu the Ostrich rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,782.92, med en sirkulerende forsyning på 999.93M LULU. I løpet av de siste 24 timene LULU har den blitt handlet mellom $ 0.00000891(laveste) og $ 0.00001244 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00016217, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000637.

Kortsiktig har LULU beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -44.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lulu the Ostrich (LULU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,925,499.2219199 999,925,499.2219199 999,925,499.2219199

Nåværende markedsverdi på Lulu the Ostrich er $ 9.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LULU er 999.93M, med en total tilgang på 999925499.2219199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.78K.