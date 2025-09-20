Dagens LULU livepris er 0.00680217 USD. Spor prisoppdateringer for LULU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LULU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LULU livepris er 0.00680217 USD. Spor prisoppdateringer for LULU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LULU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LULU Pris (LULU)

1 LULU til USD livepris:

$0.00680217
$0.00680217
0.00%1D
LULU (LULU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:24:43 (UTC+8)

LULU (LULU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00680178
$ 0.00680178
24 timer lav
$ 0.00680276
$ 0.00680276
24 timer høy

$ 0.00680178
$ 0.00680178

$ 0.00680276
$ 0.00680276

$ 1.41
$ 1.41

$ 0.00549947
$ 0.00549947

--

-0.00%

+3.07%

+3.07%

LULU (LULU) sanntidsprisen er $0.00680217. I løpet av de siste 24 timene har LULU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00680178 og et toppnivå på $ 0.00680276, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LULU er $ 1.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.00549947.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LULU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +3.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LULU (LULU) Markedsinformasjon

$ 75.03K
$ 75.03K

--
--

$ 6.80M
$ 6.80M

11.03M
11.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LULU er $ 75.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LULU er 11.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.80M.

LULU (LULU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LULU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LULU til USD ble $ +0.0001042895.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LULU til USD ble $ +0.0002063261.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LULU til USD ble $ +0.00020125912036904.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ +0.0001042895+1.53%
60 dager$ +0.0002063261+3.03%
90 dager$ +0.00020125912036904+3.05%

Hva er LULU (LULU)

Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LULU (LULU) Ressurs

Offisiell nettside

LULU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LULU (LULU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LULU (LULU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LULU.

Sjekk LULUprisprognosen nå!

LULU til lokale valutaer

LULU (LULU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LULU (LULU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LULU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LULU (LULU)

Hvor mye er LULU (LULU) verdt i dag?
Live LULU prisen i USD er 0.00680217 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LULU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LULU til USD er $ 0.00680217. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LULU?
Markedsverdien for LULU er $ 75.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LULU?
Den sirkulerende forsyningen av LULU er 11.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLULU ?
LULU oppnådde en ATH-pris på 1.41 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LULU?
LULU så en ATL-pris på 0.00549947 USD.
Hva er handelsvolumet til LULU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LULU er -- USD.
Vil LULU gå høyere i år?
LULU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LULU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:24:43 (UTC+8)

