LULU (LULU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00680178 $ 0.00680178 $ 0.00680178 24 timer lav $ 0.00680276 $ 0.00680276 $ 0.00680276 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00680178$ 0.00680178 $ 0.00680178 24 timer høy $ 0.00680276$ 0.00680276 $ 0.00680276 All Time High $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Laveste pris $ 0.00549947$ 0.00549947 $ 0.00549947 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +3.07% Prisendring (7D) +3.07%

LULU (LULU) sanntidsprisen er $0.00680217. I løpet av de siste 24 timene har LULU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00680178 og et toppnivå på $ 0.00680276, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LULU er $ 1.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.00549947.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LULU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +3.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LULU (LULU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.03K$ 75.03K $ 75.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Opplagsforsyning 11.03M 11.03M 11.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LULU er $ 75.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LULU er 11.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.80M.