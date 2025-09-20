Ludus (LUDUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00173088 24 timer høy $ 0.00173731 All Time High $ 0.435534 Laveste pris $ 0.00121877 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -5.64%

Ludus (LUDUS) sanntidsprisen er $0.00173512. I løpet av de siste 24 timene har LUDUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00173088 og et toppnivå på $ 0.00173731, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUDUS er $ 0.435534, mens den rekordlave prisen er $ 0.00121877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUDUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -5.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ludus (LUDUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.35K Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ludus er $ 17.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUDUS er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.35K.