Lucy AI (LUCY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00303957$ 0.00303957 $ 0.00303957 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -14.21% Prisendring (7D) -14.21%

Lucy AI (LUCY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LUCY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUCY er $ 0.00303957, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUCY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -14.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lucy AI (LUCY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.40K$ 44.40K $ 44.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.40K$ 44.40K $ 44.40K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,890,034.150731 999,890,034.150731 999,890,034.150731

Nåværende markedsverdi på Lucy AI er $ 44.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUCY er 999.89M, med en total tilgang på 999890034.150731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.40K.