Lucretius (LUC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lucretius (LUC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Lucretius (LUC) Informasjon "Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features." Offisiell nettside: https://lucretius.games Kjøp LUC nå!

Lucretius (LUC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lucretius (LUC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.85K $ 7.85K $ 7.85K Total forsyning: $ 604.13M $ 604.13M $ 604.13M Sirkulerende forsyning: $ 526.53M $ 526.53M $ 526.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K All-time high: $ 0.052003 $ 0.052003 $ 0.052003 All-Time Low: $ 0.0000114 $ 0.0000114 $ 0.0000114 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lucretius (LUC) pris

Lucretius (LUC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lucretius (LUC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUCs tokenomics, kan du utforske LUC tokenets livepris!

