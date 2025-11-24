Lucky Moon pris i dag

Sanntids Lucky Moon (LUCKYMOON) pris i dag er $ 0.00000211, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende LUCKYMOON til USD konverteringssats er $ 0.00000211 per LUCKYMOON.

Lucky Moon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 44,286, med en sirkulerende forsyning på 21.00B LUCKYMOON. I løpet av de siste 24 timene LUCKYMOON har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00265184, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000197.

Kortsiktig har LUCKYMOON beveget seg -- i løpet av den siste timen og -19.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lucky Moon (LUCKYMOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K Opplagsforsyning 21.00B 21.00B 21.00B Total forsyning 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lucky Moon er $ 44.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUCKYMOON er 21.00B, med en total tilgang på 21000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.29K.