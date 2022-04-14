Luce Dog (SANTINO) tokenomics
Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!
Luce Dog (SANTINO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Luce Dog (SANTINO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SANTINO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SANTINO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SANTINOs tokenomics, kan du utforske SANTINO tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.