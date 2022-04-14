Low Quality Cat (LQC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Low Quality Cat (LQC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Low Quality Cat (LQC) Informasjon The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. Offisiell nettside: http://lowqualitycat.xyz/ Kjøp LQC nå!

Low Quality Cat (LQC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Low Quality Cat (LQC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 148.46K $ 148.46K $ 148.46K Total forsyning: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M Sirkulerende forsyning: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 148.46K $ 148.46K $ 148.46K All-time high: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029428 $ 0.00029428 $ 0.00029428 Lær mer om Low Quality Cat (LQC) pris

Low Quality Cat (LQC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Low Quality Cat (LQC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LQC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LQC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LQCs tokenomics, kan du utforske LQC tokenets livepris!

