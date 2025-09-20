LOVECOIN (LOVECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000994 $ 0.00000994 $ 0.00000994 24 timer lav $ 0.00001024 $ 0.00001024 $ 0.00001024 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000994$ 0.00000994 $ 0.00000994 24 timer høy $ 0.00001024$ 0.00001024 $ 0.00001024 All Time High $ 0.00034667$ 0.00034667 $ 0.00034667 Laveste pris $ 0.00000594$ 0.00000594 $ 0.00000594 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.01% Prisendring (7D) +4.71% Prisendring (7D) +4.71%

LOVECOIN (LOVECOIN) sanntidsprisen er $0.00001003. I løpet av de siste 24 timene har LOVECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000994 og et toppnivå på $ 0.00001024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOVECOIN er $ 0.00034667, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOVECOIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og +4.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOVECOIN (LOVECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Opplagsforsyning 998.02M 998.02M 998.02M Total forsyning 998,024,483.289002 998,024,483.289002 998,024,483.289002

Nåværende markedsverdi på LOVECOIN er $ 10.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOVECOIN er 998.02M, med en total tilgang på 998024483.289002. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.01K.