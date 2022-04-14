Love Monster (LOVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Love Monster (LOVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Love Monster (LOVE) Informasjon LOVE Powers the heart of the Love Monster ecosystem Offisiell nettside: https://playlovemonster.com/ Teknisk dokument: https://monsterpaper.playlovemonster.com/ Kjøp LOVE nå!

Love Monster (LOVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Love Monster (LOVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 236.62K $ 236.62K $ 236.62K Total forsyning: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B Sirkulerende forsyning: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 236.62K $ 236.62K $ 236.62K All-time high: $ 0.00495728 $ 0.00495728 $ 0.00495728 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Love Monster (LOVE) pris

Love Monster (LOVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Love Monster (LOVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOVEs tokenomics, kan du utforske LOVE tokenets livepris!

