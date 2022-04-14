LoungeM (LZM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LoungeM (LZM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LoungeM (LZM) Informasjon The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Offisiell nettside: https://www.milkalliance.io/ Teknisk dokument: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf Kjøp LZM nå!

LoungeM (LZM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LoungeM (LZM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 118.77M $ 118.77M $ 118.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.13M $ 12.13M $ 12.13M All-time high: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 All-Time Low: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Nåværende pris: $ 0.012125 $ 0.012125 $ 0.012125 Lær mer om LoungeM (LZM) pris

LoungeM (LZM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LoungeM (LZM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LZM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LZM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LZMs tokenomics, kan du utforske LZM tokenets livepris!

LZM prisforutsigelse Vil du vite hvor LZM kan være på vei? Vår LZM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LZM tokenets prisforutsigelse nå!

