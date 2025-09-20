LoungeM (LZM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01122851 $ 0.01122851 $ 0.01122851 24 timer lav $ 0.01213012 $ 0.01213012 $ 0.01213012 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01122851$ 0.01122851 $ 0.01122851 24 timer høy $ 0.01213012$ 0.01213012 $ 0.01213012 All Time High $ 0.117478$ 0.117478 $ 0.117478 Laveste pris $ 0.00530436$ 0.00530436 $ 0.00530436 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.65% Prisendring (7D) -0.09% Prisendring (7D) -0.09%

LoungeM (LZM) sanntidsprisen er $0.01210808. I løpet av de siste 24 timene har LZM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01122851 og et toppnivå på $ 0.01213012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LZM er $ 0.117478, mens den rekordlave prisen er $ 0.00530436.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LZM endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.65% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LoungeM (LZM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.11M$ 12.11M $ 12.11M Opplagsforsyning 118.77M 118.77M 118.77M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LoungeM er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LZM er 118.77M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.11M.